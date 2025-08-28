ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagabend mit Kursabschlägen

So bewegt sich ON Semiconductor

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 2,9 Prozent auf 48,14 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,9 Prozent auf 48,14 USD. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 47,64 USD ab. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,15 USD. Der Tagesumsatz der ON Semiconductor-Aktie belief sich zuletzt auf 706.197 Aktien.

Am 31.08.2024 markierte das Papier bei 78,47 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 38,65 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Abschläge von 35,50 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. USD.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 2,29 USD im Jahr 2025 aus.

