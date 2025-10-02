DAX24.423 +1,3%Est505.646 +1,2%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,58 +1,7%Nas22.844 +0,4%Bitcoin103.015 +2,1%Euro1,1717 -0,1%Öl64,25 -1,8%Gold3.857 -0,2%
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von ON Semiconductor

02.10.25 20:24 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Investoren trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von ON Semiconductor

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 48,18 USD.

Der ON Semiconductor-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 0,4 Prozent auf 48,18 USD. Die ON Semiconductor-Aktie gab in der Spitze bis auf 48,16 USD nach. Den Handelstag beging das Papier bei 49,24 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.021.922 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 76,06 USD ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 57,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 35,55 Prozent wieder erreichen.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,36 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD im Vergleich zu 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Für das Jahr 2027 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 4,12 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

