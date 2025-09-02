ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor zeigt sich am Mittwochnachmittag ohne große Bewegung. Die ON Semiconductor-Aktie zeigte sich zuletzt im NASDAQ-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 48,94 USD an der Tafel.

Anleger zeigten sich um 15:53 Uhr bei der ON Semiconductor-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im NASDAQ-Handel nahezu unverändert bei 48,94 USD. Kurzfristig markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 49,39 USD ihr bisheriges Tageshoch. Die ON Semiconductor-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 48,89 USD ab. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 48,95 USD. Bisher wurden heute 144.613 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Bei 76,41 USD erreichte der Titel am 04.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 56,13 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 36,55 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,41 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,47 Mrd. USD – eine Minderung von 15,36 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,74 Mrd. USD eingefahren.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

