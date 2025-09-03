ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

ON Semiconductor im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,1 Prozent auf 46,78 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,1 Prozent auf 46,78 USD. Das Tagestief markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 46,63 USD. Mit einem Wert von 47,33 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 313.676 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 38,50 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Mit einem Umsatz von 1,47 Mrd. USD, gegenüber 1,74 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 15,36 Prozent präsentiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

