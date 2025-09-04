ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag gesucht

Kurs der ON Semiconductor

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 48,95 USD nach oben.

Das Papier von ON Semiconductor konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,9 Prozent auf 48,95 USD. In der Spitze legte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 49,19 USD zu. Bei 48,34 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 199.916 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 35,64 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 36,57 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Am 04.08.2025 legte ON Semiconductor die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1,47 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,74 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

