ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Freitagabend fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,4 Prozent auf 49,23 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:08 Uhr 2,4 Prozent. Im Tageshoch stieg die ON Semiconductor-Aktie bis auf 50,07 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 48,34 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 1.086.551 Stück.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 35,27 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 36,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 03.11.2025 gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

