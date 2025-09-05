ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Zuletzt ging es für die ON Semiconductor-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 2,2 Prozent auf 48,04 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,2 Prozent auf 48,04 USD abwärts. Bei 47,88 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,44 USD. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 132.131 ON Semiconductor-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 76,06 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (31.10.2024). Gewinne von 58,33 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 31,05 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,37 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ON Semiconductor am 04.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,36 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,74 Mrd. USD US-Dollar umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,29 USD je Aktie belaufen.

