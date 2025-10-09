ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag im Minus

So entwickelt sich ON Semiconductor

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 50,60 USD.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 50,60 USD. In der Spitze fiel die ON Semiconductor-Aktie bis auf 50,60 USD. Mit einem Wert von 50,88 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 147.781 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei 76,06 USD erreichte der Titel am 31.10.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 50,32 Prozent wieder erreichen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 38,64 Prozent.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Am 04.08.2025 lud ON Semiconductor zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Es stand ein EPS von 0,41 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei ON Semiconductor noch ein Gewinn pro Aktie von 0,78 USD in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat ON Semiconductor im vergangenen Quartal 1,47 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 15,36 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2025 wird am 03.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 2,29 USD im Jahr 2025 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor