ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Mittwochnachmittag gefragt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 49,28 USD.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 49,28 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 49,44 USD. Mit einem Wert von 49,26 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via NASDAQ 177.457 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,22 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,99 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Am 03.11.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,76 Mrd. USD gelegen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie.

