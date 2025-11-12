ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Mittwochabend an
Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 49,09 USD.
Um 20:08 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 49,09 USD nach oben. Kurzfristig markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 50,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 49,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 922.674 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,80 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,75 Prozent.
Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.
ON Semiconductor veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1,55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,76 Mrd. USD umgesetzt worden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,33 USD je Aktie aus.
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
Alle: Alle Empfehlungen