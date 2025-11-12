DAX24.381 +1,2%Est505.787 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,59 -1,5%Nas23.356 -0,5%Bitcoin87.442 -1,6%Euro1,1587 ±0,0%Öl62,61 -3,9%Gold4.193 +1,6%
Mögliches Shutdown-Ende: DAX schließt kräftig im Plus -- Dow mit Rekord -- Bayer muss mehr zurückstellen -- Siemens, Novo Nordisk, DroneShield, E.ON, RWE, BYD, LEIFRAS, Infineon, AMD im Fokus
Aktienkurs im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Mittwochabend an

12.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor zieht am Mittwochabend an

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor konnte zuletzt klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 49,09 USD.

Um 20:08 Uhr wies die ON Semiconductor-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 1,4 Prozent auf 49,09 USD nach oben. Kurzfristig markierte die ON Semiconductor-Aktie bei 50,01 USD ihr bisheriges Tageshoch. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 49,26 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 922.674 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 03.12.2024 auf bis zu 74,52 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,80 Prozent. Am 09.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,75 Prozent.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

ON Semiconductor veröffentlichte am 03.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,63 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,93 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat ON Semiconductor 1,55 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 1,76 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte ON Semiconductor am 09.02.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
