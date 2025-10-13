ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger decken sich am Montagabend mit ON Semiconductor ein

Aktienentwicklung

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 9,6 Prozent im Plus bei 50,13 USD.

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 20:08 Uhr 9,6 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 50,13 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 47,93 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 1.253.996 Stück.

Am 31.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 51,73 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (31,05 USD). Abschläge von 38,06 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2024 erhielten ON Semiconductor-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,41 USD, nach 0,78 USD im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von ON Semiconductor wird am 03.11.2025 gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor