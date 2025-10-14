ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor reagiert am Dienstagabend positiv

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von ON Semiconductor. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,6 Prozent auf 50,89 USD zu.

Um 20:08 Uhr sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 50,89 USD zu. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,19 USD. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 48,74 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 1.096.290 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD an. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 49,46 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 31,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 38,99 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je ON Semiconductor-Aktie in Höhe von 2,29 USD im Jahr 2025 aus.

