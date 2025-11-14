ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,9 Prozent auf 47,69 USD abwärts.

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 47,69 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die ON Semiconductor-Aktie bisher bei 46,52 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 47,07 USD. Bisher wurden via NASDAQ 211.863 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 74,52 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (03.12.2024). Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 36,00 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 34,89 Prozent unter dem aktuellen Kurs der ON Semiconductor-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Am 03.11.2025 hat ON Semiconductor in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,63 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1,55 Mrd. USD – eine Minderung von 11,98 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1,76 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 09.02.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,33 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

