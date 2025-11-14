DAX23.877 -0,7%Est505.694 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,04 -3,2%Nas22.976 +0,5%Bitcoin82.298 -4,0%Euro1,1621 -0,1%Öl64,38 +2,0%Gold4.091 -1,9%
Siemens Energy, Rheinmetall, Allianz, Novo Nordisk, D-Wave, Highland Critical, DroneShield im Fokus
Goldpreis, Weizenpreis & Co.: Wie sich die Rohstoffkurse am Freitagabend entwickeln
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

14.11.25 20:23 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor tendiert am Freitagabend auf rotem Terrain

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die ON Semiconductor-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,3 Prozent auf 47,02 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
40,20 EUR -1,64 EUR -3,91%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 2,3 Prozent auf 47,02 USD abwärts. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 46,52 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 47,07 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten ON Semiconductor-Aktien beläuft sich auf 764.650 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.12.2024 bei 74,52 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 36,90 Prozent niedriger. Am 09.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 31,05 USD ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 33,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 USD. Im Vorjahr erhielten ON Semiconductor-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,63 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 11,98 Prozent auf 1,55 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,76 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 09.02.2026 vorlegen.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,33 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
