ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor verliert am Mittwochnachmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel zuletzt um 0,1 Prozent auf 49,49 USD nach.

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 49,49 USD abwärts. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,20 USD aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 49,59 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 135.622 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.10.2024 bei 76,06 USD. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 34,93 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 37,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem ON Semiconductor seine Aktionäre 2024 mit 0,000 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 USD je Aktie ausschütten.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,74 Mrd. USD gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 vorlegen.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem ON Semiconductor-Gewinn in Höhe von 2,29 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor