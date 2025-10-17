DAX23.882 -1,6%Est505.617 -0,6%MSCI World4.271 -0,5%Top 10 Crypto14,37 -3,7%Nas22.436 -0,6%Bitcoin90.634 -1,9%Euro1,1665 -0,2%Öl61,17 +0,3%Gold4.242 -1,9%
Blick auf ON Semiconductor-Kurs

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit KursVerlusten

17.10.25 16:08 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit KursVerlusten

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,8 Prozent auf 52,52 USD abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
44,29 EUR -0,75 EUR -1,67%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:53 Uhr um 0,8 Prozent auf 52,52 USD ab. Im Tief verlor die ON Semiconductor-Aktie bis auf 52,37 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 52,84 USD. Bisher wurden via NASDAQ 437.697 ON Semiconductor-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 76,06 USD. Dieser Kurs wurde am 31.10.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 30,95 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 31,05 USD ab. Mit einem Kursverlust von 40,88 Prozent würde die ON Semiconductor-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten ON Semiconductor-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q3 2025 wird am 03.11.2025 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

