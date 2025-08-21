ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Freitagnachmittag
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Freitagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,5 Prozent auf 50,03 USD.
Um 15:53 Uhr sprang die ON Semiconductor-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 50,03 USD zu. Bei 50,04 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die NASDAQ-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 49,33 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 146.963 ON Semiconductor-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 30.08.2024 bei 78,60 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 57,11 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der ON Semiconductor-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 31,05 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 61,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Experten gehen davon aus, dass ON Semiconductor-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete ON Semiconductor 0,000 USD aus.
Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte ON Semiconductor ein EPS von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat ON Semiconductor in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 15,36 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,47 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.
In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Nachrichten zu ON Semiconductor Corp.
Analysen zu ON Semiconductor Corp.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
