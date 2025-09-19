ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Montagabend mit Aufschlag

ON Semiconductor im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Montagabend zu den Gewinnern des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 51,78 USD.

Das Papier von ON Semiconductor konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,4 Prozent auf 51,78 USD. Der Kurs der ON Semiconductor-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 52,18 USD zu. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 51,40 USD. Von der ON Semiconductor-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 711.807 Stück gehandelt.

Am 31.10.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 76,06 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 46,89 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 40,03 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,78 USD erwirtschaftet worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 03.11.2025 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

