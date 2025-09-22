DAX23.648 +0,5%ESt505.483 +0,8%Top 10 Crypto15,55 -1,0%Dow46.506 +0,3%Nas22.721 -0,3%Bitcoin95.899 +0,4%Euro1,1792 -0,1%Öl68,04 +2,2%Gold3.780 +0,9%
KI-Fantasie: DAX fester -- Wall Street uneins -- Berkshire Hathaway verkauft BYD-Anteile komplett -- CleanSpark erweitert Kreditlinie bei Coinbase -- D-Wave, Droneshield, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Nachmittag
Apple und NVIDIA geben Rückenwind: Zuliefereraktien wie TSMC und Foxconn legen kräftig zu
Aktie im Blick

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag freundlich
23.09.25 16:10 Uhr

23.09.25 16:10 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag freundlich

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 52,57 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,24 EUR -0,33 EUR -0,76%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die ON Semiconductor-Papiere um 15:53 Uhr 2,1 Prozent. Bei 52,57 USD erreichte die ON Semiconductor-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 51,99 USD. Bisher wurden heute 128.695 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 31.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 30,88 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 69,31 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Das EPS lag bei 0,41 USD. Im letzten Jahr hatte ON Semiconductor einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie eingefahren. Umsatzseitig standen 1,47 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem ON Semiconductor 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Experten taxieren den ON Semiconductor-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,29 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu ON Semiconductor Corp.

DatumRatingAnalyst
06.08.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
11.03.2019ON Semiconductor BuyB. Riley FBR
08.03.2019ON Semiconductor OutperformBMO Capital Markets
22.02.2019ON Semiconductor OutperformCowen and Company, LLC
16.11.2018ON Semiconductor Market PerformBMO Capital Markets
