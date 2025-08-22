ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit Abschlägen

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 2,2 Prozent auf 50,73 USD ab.

Die ON Semiconductor-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 15:53 Uhr um 2,2 Prozent auf 50,73 USD nach. Bei 50,69 USD markierte die ON Semiconductor-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 51,64 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 124.623 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,60 USD. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 54,94 Prozent hinzugewinnen. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,05 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 38,79 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im Vorjahr hatte ON Semiconductor 0,000 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte ON Semiconductor am 04.08.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 USD. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

