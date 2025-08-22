ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit Abschlägen
Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 1,9 Prozent auf 50,86 USD.
Die ON Semiconductor-Aktie musste um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 50,86 USD. Die Abwärtsbewegung der ON Semiconductor-Aktie ging bis auf 50,64 USD. Bei 51,64 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 500.326 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 78,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 54,54 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 31,05 USD am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der ON Semiconductor-Aktie 38,95 Prozent sinken.
Für ON Semiconductor-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 USD ausgeschüttet werden.
Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 04.08.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.
In der ON Semiconductor-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,29 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.net
ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger
ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz
Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
