ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor gewinnt am Nachmittag an Fahrt
Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,5 Prozent im Plus bei 51,23 USD.
Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,5 Prozent auf 51,23 USD zu. In der Spitze gewann die ON Semiconductor-Aktie bis auf 51,40 USD. Bei 50,85 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 99.681 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.
Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,60 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 53,43 Prozent wieder erreichen. Bei 31,05 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der ON Semiconductor-Aktie ist somit 39,39 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 USD.
ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. USD.
ON Semiconductor wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 vorlegen.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2025 liegen bei durchschnittlich 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|11.03.2019
|ON Semiconductor Buy
|B. Riley FBR
|08.03.2019
|ON Semiconductor Outperform
|BMO Capital Markets
|22.02.2019
|ON Semiconductor Outperform
|Cowen and Company, LLC
|16.11.2018
|ON Semiconductor Market Perform
|BMO Capital Markets
