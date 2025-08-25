ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor fällt am Dienstagabend

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von ON Semiconductor. Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung zuletzt um 0,1 Prozent auf 50,89 USD ab.

Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,1 Prozent auf 50,89 USD ab. In der Spitze büßte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 50,17 USD ein. Bei 50,85 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 491.659 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 78,60 USD erreichte der Titel am 30.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Kursplus von 54,45 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Der derzeitige Kurs der ON Semiconductor-Aktie liegt somit 63,90 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für ON Semiconductor-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,000 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,000 USD belaufen.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte ON Semiconductor am 04.08.2025. Das EPS wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. ON Semiconductor hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.11.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je ON Semiconductor-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,29 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor