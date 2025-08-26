DAX23.995 -0,7%ESt505.381 ±-0,0%Top 10 Crypto16,11 +3,0%Dow45.508 +0,2%Nas21.578 +0,2%Bitcoin96.600 +0,5%Euro1,1592 -0,5%Öl67,63 +0,6%Gold3.385 -0,2%
Warten auf NVIDIA-Bilanz: DAX in Rot -- US-Börsen fester -- MongoDB-Aktie springt nach starken Zahlen in die Höhe -- Kohl's, PayPal, Tilray, Novo Nordisk, VW, Porsche, HHLA, DroneShield im Fokus
Goldman Sachs stuft ab: Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien geraten unter Druck
Mutares-Aktie gewinnt: Mutares-Beteiligung Buderus Edelstahl wird zerschlagen - hunderte Arbeitsplätze bedroht
Aktienkurs im Fokus

ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken ON Semiconductor am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

27.08.25 16:10 Uhr
ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Anleger schicken ON Semiconductor am Mittwochnachmittag auf rotes Terrain

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,2 Prozent bei 50,91 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ON Semiconductor Corp.
43,49 EUR 0,09 EUR 0,20%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die ON Semiconductor-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 50,91 USD ab. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 50,24 USD aus. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 50,46 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 74.941 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 78,60 USD an. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die ON Semiconductor-Aktie somit 35,23 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 31,05 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 39,01 Prozent.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,78 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,36 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,74 Mrd. USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1,47 Mrd. USD.

ON Semiconductor dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 03.11.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur ON Semiconductor-Aktie

ON-Aktie bricht ein: ON Semiconductor verdient bei geringeren Erlösen weniger

ON Semiconductor-Aktie sackt ab: ON Semi mit weniger Gewinn als erwartet - aber mehr Umsatz

Ausblick: ON Semiconductor legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

In eigener Sache

Bildquellen: Brian A Jackson / Shutterstock.com

mehr Analysen