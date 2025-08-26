ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Abend mit Abschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 0,7 Prozent im Minus bei 50,63 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 50,63 USD abwärts. Die ON Semiconductor-Aktie sank bis auf 50,19 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,46 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 604.480 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 30.08.2024 auf bis zu 78,60 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 35,59 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.04.2025 bei 31,05 USD. Mit einem Abschlag von mindestens 38,67 Prozent könnte die ON Semiconductor-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

ON Semiconductor-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 USD belaufen.

ON Semiconductor veröffentlichte am 04.08.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,41 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,78 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 15,36 Prozent auf 1,47 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte ON Semiconductor am 03.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass ON Semiconductor im Jahr 2025 2,29 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

