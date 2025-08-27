ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Nachmittag mit Kursplus

Aktie im Fokus

Die Aktie von ON Semiconductor zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von ON Semiconductor legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 51,69 USD.

Das Papier von ON Semiconductor konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 51,69 USD. Zwischenzeitlich stieg die ON Semiconductor-Aktie sogar auf 52,19 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 51,96 USD. Bisher wurden heute 177.852 ON Semiconductor-Aktien gehandelt.

Am 30.08.2024 markierte das Papier bei 78,60 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. 52,06 Prozent Plus fehlen der ON Semiconductor-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 31,05 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die ON Semiconductor-Aktie damit 66,47 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 USD je ON Semiconductor-Aktie.

Am 04.08.2025 hat ON Semiconductor die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 0,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte ON Semiconductor 0,78 USD je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat ON Semiconductor mit einem Umsatz von insgesamt 1,47 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,74 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 15,36 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird am 03.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,29 USD je ON Semiconductor-Aktie.

