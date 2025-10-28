ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor am Dienstagnachmittag im Minusbereich

ON Semiconductor im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von ON Semiconductor. Das Papier von ON Semiconductor befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,1 Prozent auf 51,59 USD ab.

Die ON Semiconductor-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 15:52 Uhr 2,1 Prozent im Minus bei 51,59 USD. Zwischenzeitlich weitete die ON Semiconductor-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 51,10 USD aus. Bei 52,50 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 333.266 ON Semiconductor-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 76,06 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die ON Semiconductor-Aktie 47,43 Prozent zulegen. Bei 31,05 USD erreichte der Anteilsschein am 09.04.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die ON Semiconductor-Aktie mit einem Verlust von 39,81 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 USD an ON Semiconductor-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

ON Semiconductor ließ sich am 04.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,41 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,78 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 1,47 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,74 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2025-Finanzergebnisse wird für den 03.11.2025 terminiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von ON Semiconductor rechnen Experten am 02.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass ON Semiconductor einen Gewinn von 2,29 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

