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Onay: 'Jede verzögerte Investition ist eine vertane Chance'

19.04.26 19:24 Uhr

HANNOVER (dpa-AFX) - Mit einem direkten Appell an Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bei der Eröffnung der Hannover Messe mehr Tempo bei Reformen gefordert. "Ich begrüße Ihren Reformwillen", sagte der Grünen-Politiker. "Gleichzeitig appelliere ich an Ihre Entschlossenheit, die Dinge umzusetzen, die jetzt erforderlich sind für unser Land."

Geopolitische Risiken, hohe Energiepreise und unsichere Investitionsbedingungen verlangten demnach "nach einem Plan, der unserer Wirtschaft die nötige Sicherheit gibt". Entscheidend sei auch, dass Investitionen tatsächlich ankämen und sie für Infrastruktur, Klimaneutralität und die industrielle Modernisierung eingesetzt würden. "Jede verzögerte Investition ist eine vertane Chance", sagte der Grünen-Bürgermeister.

Wer Wachstum fördern und wettbewerbsfähig bleiben möchte, müsse Energiepreise bezahlbar und verlässlich gestalten. "Die Antwort auf steigende Energiepreise kann nicht der Rückschritt in das fossile Zeitalter sein." Zugleich kritisierte er auch die Migrationspolitik der Bundesregierung. Der Fachkräftemangel lasse sich ohne Einwanderung nicht mehr bewältigen.

Mehr als 3.000 Aussteller aus den Bereichen Maschinenbau, Elektro- und Digitalindustrie sowie der Energiewirtschaft zeigen von Montag an auf dem Messegelände ihre Neuheiten. Die Messe gilt als weltweit wichtigste Industrieschau. Im vergangenen Jahr zählte die Veranstaltung rund 127.000 Besucher./bro/DP/he