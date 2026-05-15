Oncolytics Biotech vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
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Oncolytics Biotech ließ sich am 14.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Oncolytics Biotech die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,08 USD gegenüber -0,060 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.net
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