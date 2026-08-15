Onconetix gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Onconetix hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 13.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,28 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -238,000 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 81,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 0,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 0,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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