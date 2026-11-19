Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 66,67 Prozent auf 0,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -76,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Onconetix ein EPS von -3125,000 USD in den Büchern gestanden.

Onconetix präsentierte am 16.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

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Long Short Hebel wählen: 5x 10x

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