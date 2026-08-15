Ondas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

15.08.26 06:35 Uhr

Ondas hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 133,85 ARS. Im Vorjahresquartal hatten -45,950 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1537,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,03 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,21 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.net