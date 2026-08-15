Ondas stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Ondas hat sich am 13.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 133,85 ARS. Im Vorjahresquartal hatten -45,950 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1537,83 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 118,03 Milliarden ARS ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,21 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Ondas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Ondas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle Ondas Aktie News
Ondas Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Ondas nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
Keine Analysen gefunden.