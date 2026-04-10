ONDECK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

ONDECK lud am 10.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 28.02.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 30,39 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,980 JPY je Aktie erzielt worden.

ONDECK hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 105,2 Millionen JPY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 56,36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 241,2 Millionen JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.net