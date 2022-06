One Liberty kündigt 118. Quartalsdividende in Folge an

Die Immobiliengesellschaft One Liberty Properties Inc. (ISIN: US6824061039, NYSE: OLP) schüttet unverändert eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 45 US-Cents an die Aktionäre aus. Die Anteilsinhaber erhalten die nächste Auszahlung am 6. Juli 2022 (Record date: 21. Juni 2022). Es ist die 118. Quartalsdividende in Folge.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet werden aktuell 1,80 US-Dollar ausgezahlt. Beim derzeitigen Börsenkurs von 26,09 US-Dollar (Stand: 9. Juni 2022) entspricht dies einer aktuellen Dividendenrendite von 6,90 Prozent.

One Liberty Properties ist 1982 gegründet worden und firmiert als REIT (Real Estate Investment Trust). One Liberty Properties besitzt oder betreibt rund 122 Immobilien in 31 Bundesstaaten der USA. Im ersten Quartal 2022 lag der Umsatz bei 21,56 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 20,82 Mio. US-Dollar), wie bereits am 5. Mai berichtet wurde. Der Ertrag lag bei 9,34 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 2,96 Mio. US-Dollar).

Die Aktie ist an der Wall Street notiert und verzeichnet dort seit Jahresbeginn 2022 ein Minus von 26,05 Prozent (Stand: 9. Juni 2022). Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 563,23 Mio. US-Dollar.

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de