One Point One Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

13.08.26 06:35 Uhr

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 129,41 Prozent auf 1,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 690,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde auf 0,62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte One Point One Solutions 0,360 INR je Aktie verdient.

One Point One Solutions hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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