One Point One Solutions: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
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One Point One Solutions hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,62 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte One Point One Solutions 0,360 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 129,41 Prozent auf 1,58 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 690,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.net
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