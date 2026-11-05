One Point One Solutions vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

05.11.26 06:35 Uhr

One Point One Solutions hat sich am 03.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Es stand ein EPS von 0,70 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei One Point One Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,370 INR in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 1,75 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 146,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 708,7 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion Finanzen.net