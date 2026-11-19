OneMedNet A gab am 16.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 466,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,0 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 0,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net