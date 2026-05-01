Onemi Technology Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Onemi Technology Solutions hat am 27.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 46,80 INR. Im Vorjahr waren 12,59 INR je Aktie erzielt worden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 63,46 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 22,09 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 13,51 Milliarden INR im Vorjahr.
Redaktion finanzen.net
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