Onemi Technology Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
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Onemi Technology Solutions lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 7,10 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,68 Milliarden INR geschätzt.
Redaktion Finanzen.net
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