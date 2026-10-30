Onemi Technology Solutions öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

30.10.26 06:35 Uhr

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Gewinn von 7,10 INR je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,68 Milliarden INR geschätzt.

Onemi Technology Solutions lud am 28.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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