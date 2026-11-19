Onfolio hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
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Onfolio ließ sich am 16.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Onfolio die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS lag bei -8,48 USD. Ein Jahr zuvor waren -8,000 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 51,09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 2,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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