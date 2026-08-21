Onfolio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

21.08.26 06:35 Uhr

Umsatzseitig standen 1,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 52,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Onfolio 3,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 35,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,500 USD erwirtschaftet worden.

Onfolio hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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