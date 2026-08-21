Onfolio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
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Onfolio hat am 19.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 35,57 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -6,500 USD erwirtschaftet worden.
Umsatzseitig standen 1,5 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 52,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Onfolio 3,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.net
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