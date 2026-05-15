Onfolio zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Onfolio hat sich am 18.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Onfolio hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,45 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,180 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,9 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 33,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.net