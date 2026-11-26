Ongold Resources: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
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Ongold Resources hat am 24.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,01 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,070 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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