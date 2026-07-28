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Online-Apotheke Redcare legt stärker zu als erwartet - Prognose bestätigt

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Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
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SEVENUM (dpa-AFX) - Die Online-Apotheke Redcare (Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)) hat im zweiten Quartal Umsatz und operatives Ergebnis stärker gesteigert als erwartet. Der Umsatz sei im zweiten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um ein Fünftel auf 853 Millionen Euro geklettert, teilte das im Juni in den SDAX abgestiegene Unternehmen am Mittwoch in Sevenum mit. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) legte um 63 Prozent auf knapp 30 Millionen Euro zu. Damit übertraf das Unternehmen bei beiden Werten die Erwartungen der Experten. Zudem wurde die erst Mitte Juni erhöhte Prognose bestätigt./zb/mis

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Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
21.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Warburg Research
13.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Deutsche Bank AG
07.07.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Jefferies & Company Inc.
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
18.06.26 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)