Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 beschleunigt Wachstum

Berlin (Reuters) - Das mit fast drei Milliarden Euro bewertete Online-Gebrauchtwagen-Startup Auto1 hat seinen Umsatz im vergangenen Jahr deutlich in die Höhe geschraubt.

Die Erlöse seien um 47 Prozent auf 2,2 Milliarden Euro geklettert, sagte Mitgründer Christian Bertermann am Mittwoch der Nachrichtenagentur Reuters. Ingesamt seien über die verschiedenen Plattformen wie Auto1.com, wirkaufendeinauto.de und Autohero mehr als 420.000 Fahrzeuge gehandelt worden und damit 40 Prozent mehr als im Vorjahr. Kerngeschäft ist laut Bertermann weiterhin der Ankauf von Privatwagen und der Weiterverkauf an Händler, auch wenn beispielsweise das Onlineautohaus Autohero ebenfalls kräftig wächst. Ob das vor sechs gegründete Unternehmen noch rote Zahlen schreibt oder bereits profitabel arbeitet, sagt der 34-Jährige nicht.

Anfang des Jahres hatte der prominente Technologieinvestor Softbank 460 Millionen Euro in Auto1 investiert. Das habe den Börsengang zunächst überflüssig gemacht, wiederholte Bertermann die Aussagen von Mitgründer Hakan Koc.[nL8N1PA1N0] Es handele sich "schließlich um eine relevante Summe". Auch fürs laufende Jahr hat sich Auto1, das mehr als 3000 Mitarbeiter beschäftigt, "große Ziele" gesetzt. Details wollte Bertermann jedoch nicht nennen.

Im vergangenen Jahr expandierte Auto1 in acht Länder und ist nun in mehr als 30 Märkten aktiv. "Jetzt sind nicht mehr so viele Länder in Europa übrig, wo wir noch nicht sind", sagte Bertermann. Aber es werde sich jedes weitere angeschaut. Ziel sei es auch, in Ländern wie Portugal, wo man erst seit kurzem präsent sei, das Geschäft auszubauen.