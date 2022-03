Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 kann im Schlussquartal überzeugen

Aktien in diesem Artikel AUTO1 11,80 EUR

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat das vergangene Jahr mit einem überraschend guten vierten Quartal abgeschlossen und will im laufenden Jahr weiter zulegen. Der Konzern (Autohero, wirkaufendeinauto.de) konnte den Umsatz 2021 um mehr als zwei Drittel auf 4,78 Milliarden Euro steigern, wie Auto1 am Mittwoch in Berlin mitteilte. Der um Sondereffekte bereinigte Verlust vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen legte hingegen ebenfalls zu von 15,2 Millionen Euro auf 107,1 Millionen Euro. Auto1 strebt als stark wachsendes Online-Unternehmen ohnehin erst 2023 das Erreichen der operativen Gewinnschwelle an. Die Zahlen zum Schlussquartal fielen aber insgesamt besser aus als von Analysten geschätzt.

In diesem Jahr peilt Vorstandschef Christian Bertermann den Verkauf von 650 000 bis 770 000 Autos an, davon 70 000 bis 90 000 im Privatkundensegment. Insgesamt sind das bis zu fast 30 Prozent mehr als im Vorjahr, bei Privatkunden könnte sogar mehr als eine Verdopplung erreicht werden. Der Umsatz soll 2022 auf 5,7 bis 6,8 Milliarden Euro steigen. Die bereinigte operative Marge (Ebitda) dürfte aber weiter zwischen minus 2 und minus 3 Prozent liegen. Die Prognose liegt damit im Rahmen der Erwartungen am Markt. In Mittel- und Osteuropa habe das Unternehmen eine Eintrübung des Konsumklimas festgestellt, die möglicherweise anhalten könnte. In Russland sei das Unternehmen nicht, in der Ukraine nur in sehr geringem Ausmaß tätig./men/eas