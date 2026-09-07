Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef

09.09.26 07:49 Uhr

BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 Group ist auf der Suche nach einer Nachfolge von Finanzchef Christian Wallentin. Der Manager legt sein Amt nämlich aus familiären Gründen nieder, wie der MDAX -Konzern am Mittwoch mitteilte. Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann übernimmt in der Zwischenzeit die Verantwortung für das Ressort. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits im fortgeschrittenen Stadium, hieß es von den Berlinern. Wallentin stehe dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung./men/stk

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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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