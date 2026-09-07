Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 verliert Finanzchef
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BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 Group ist auf der Suche nach einer Nachfolge von Finanzchef Christian Wallentin. Der Manager legt sein Amt nämlich aus familiären Gründen nieder, wie der MDAX-Konzern am Mittwoch mitteilte. Mitgründer und Vorstandschef Christian Bertermann übernimmt in der Zwischenzeit die Verantwortung für das Ressort. Die Suche nach einer Nachfolge sei bereits im fortgeschrittenen Stadium, hieß es von den Berlinern. Wallentin stehe dem Unternehmen weiter beratend zur Verfügung./men/stk
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
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AUTO1 Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|03.09.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.09.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|30.07.26
|AUTO1 Buy
|UBS AG
|30.07.26
|AUTO1 Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)