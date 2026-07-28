Online-Gebrauchtwagenhändler Auto1 wächst kräftig - Prognose bestätigt
BERLIN (dpa-AFX) - Der Online-Gebrauchtwagenhändler AUTO1 hat im zweiten Quartal bei Umsatz und Ergebnis kräftig zugelegt. Der Absatz kletterte um rund ein Fünftel auf 240.298 Fahrzeuge, wie das MDAX-Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Berliner steigerten den Umsatz gar um fast ein Viertel auf 2,4 Milliarden Euro. Vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen und Sondereffekten zog der Gewinn um 38,4 Prozent auf 58,6 Millionen Euro an und traf damit in etwa die Erwartungen von Experten. Für das Gesamtjahr bleibt Auto1-Chef Christian Bertermann bei seiner Prognose./men/mis
Ausgewählte Hebelprodukte auf AUTO1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AUTO1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Aktuelle AUTO1 Aktie News
AUTO1 Analysen
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AUTO1 nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.07.26
|AUTO1 Buy
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.07.26
|AUTO1 Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.07.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.06.26
|AUTO1 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.