Deutsche Bank-Aktie gewinnt: Visa und Deutsche Bank kooperieren bei Betrugsprävention - Deutsche Bank blickt vorsichtig auf 2023

Händler, die ihre Zahlungen im Online-Handel über die Deutsche Bank abwickeln, könnten ab sofort eine automatisierte Betrugserkennung der Visa -Tochter Cybersource einsetzen, teilte Deutschlands größte Privatbank am Donnerstag in Frankfurt mit.

Die Technologie berechne unter Einsatz künstlicher Intelligenz und vorgegebener Regeln einen Risikowert für jede einzelne Transaktion. Potenziell betrügerische Transaktionen könnten so blockiert werden. "Der Einzelhandel wird immer digitaler, das setzt kleine und große Unternehmen immer neuen Betrugs- und Cyberrisiken aus", erläuterte Denise Burkett-Stus, Leiterin von Cybersource Europe.

Deutsche Bank blickt vorsichtig auf 2023

Das größte deutsche Geldhaus hält an den diesjährigen Erlöszielen fest. Der Blick in das kommende Jahr ist nicht mehr so optimistisch.

"Wir müssen mit Vorsicht in das Jahr 2023 blicken", sagte Deutsche-Bank-Finanzchef James von Moltke auf einer Konferenz am Donnerstag. Es komme ein schwierige Zeit auf Privathaushalte und Unternehmen zu. Die Zinswende kompensierte das entgangene Wachstum in der Bank, erklärte Von Moltke und prognostizierte einen Erlössprung von 700 Millionen Euro durch die gestiegenen Zinsen. Für M&A-Geschäfte und Emissionsberatung sei das Marktumfeld ungünstig, dennoch bleibt die Investmentbank eine zuverlässige Einnahmequelle: Von Moltke rechnet im dritten Quartal mit einem Erlös von 2 bis 2,5 Milliarden Euro in diesem Bereich. Via XETRA gewinnen die Deutsche Bank-Aktien zeitweise 4,23 Prozent auf 9,19 Euro.

FRANKFURT (dpa-AFX) / FRANKFURT (Reuters)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Deutsche Bank AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Deutsche Bank AG

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com, varandah / Shutterstock.com