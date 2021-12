Ceconomy will nach Umsatzplus deutlich mehr verdienen

Der Mutterkonzern der größten europäischen Elektronikhandelsketten Media Markt und Saturn verbuchte im Geschäftsjahr 2020/21 (per Ende September) bei einem leichten Umsatzplus mit 237 Millionen Euro einen bereinigten operativen Ertrag (Ebit) auf Höhe des Vorjahres, wie Ceconomy am Dienstag mitteilte. Unter dem Strich verdiente die Holding nach Minderheiten 222 Millionen Euro - nach einem deutlichen Verlust im Vorjahr, den ihr damals vor allem die französische Beteiligung Fnac Darty eingebrockt hatte. Im Online-Geschäft konnte Ceconomy den Umsatz nun um 65 Prozent in die Höhe schrauben.

"Das vergangene Geschäftsjahr war ein echter Härtetest für unser Unternehmen. Wir haben diesen Härtetest bestanden", sagte der seit Anfang August amtierende neue Chef Karsten Wildberger. Im laufenden Geschäftsjahr will er den Umsatz nun leicht steigern und strebt eine "sehr deutliche Verbesserung" des bereinigten Ebit an. Zahlreiche Filialen vom Media Markt und Saturn waren im vergangenen Geschäftsjahr von behördlich verordneten Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie betroffen, nun gibt es wieder Einschränkungen im wichtigen Weihnachtsgeschäft. Aber auch Engpässe in den internationalen Lieferketten machen der Holding zu schaffen. "Sobald die Rahmenbedingungen mehr Transparenz ermöglichen, wird das Unternehmen seinen Ausblick präzisieren", kündigte Ceconomy an.

